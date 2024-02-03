Ярмарки выходного дня в Москве впервые заработали зимой

Всего открыли 23 площадки в городе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 20 ярмарок выходного дня впервые заработали зимой в 10 округах Москвы, сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Ярмарки открыты в пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 20:00. С апреля по декабрь в городе также будут работать сезонные ярмарки выходного дня - это еще 33 площадки.

"Полюбившиеся москвичам ярмарки выходного дня впервые открылись зимой. 23 площадки расположились в 10 округах города. Там можно купить овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, хлеб и другие продовольственные товары", - написал мэр, добавив, что конструкции оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционерами, благодаря чему в торговых павильонах комфортно находиться.