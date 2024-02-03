На Украине вдвое выросло количество запросов на психологическую помощь в 2023 году

Министр здравоохранения страны Виктор Ляшко отметил, что помощь получили 320 тыс. пациентов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Число граждан Украины, обратившихся за психологической помощью в 2023 году, выросло вдвое по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Более 320 тыс. пациентов получили психологическую помощь на всех уровнях в 2023 году. Объем предоставленных услуг в этой сфере вырос вдвое в прошлом году по сравнению с предыдущим", - отметил министр, его слова приводятся на сайте ведомства.

Ляшко подчеркнул, что "ментальное здоровье является одним из главных сегодняшних вызовов". Также он отметил, что первая задача, стоящая перед Минздравом, - "приближение услуги по психологической помощи к пациенту". Далее, по словам Ляшко, необходима настройка системы перенаправления к профильным специалистам, создание центров ментального здоровья на базе кластерных больниц и развитие отдельных центров психологической реабилитации.

Также, отметил министр, идет процесс развития системы предоставления реабилитационной помощи. Это более чем 250 реабилитационных отделений в больницах по всей стране и шесть специализированных заведений национального уровня.

Ранее депутат Верховной рады Ольга Стефанишина, ставшая инициатором законопроекта о легализации марихуаны на Украине, сообщила, что минимум 6 млн украинцев с психологическим травмами и расстройствами нуждаются в лечении. Она предлагает лечить этих людей препаратами на основе каннабиса. Соответствующий законопроект, вызвавший большой резонанс, находится на рассмотрении Рады и был принят в первом чтении.