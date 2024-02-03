Синод РПЦ утвердил избрание протоиерея Даниила Леписка епископом Тартуским

Он будет возведен в сан архимандрита

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви утвердил решение Синода Эстонской православной церкви об избрании епископом Тартуским, викарием Таллинской епархии протоиерея Даниила Леписка после пострижения его в монашество. Об этом сообщается в журналах синода, опубликованных на сайте Московского патриархата.

"Утвердить решение Синода Эстонской православной церкви от 29 января 2024 года об избрании во епископа Тартуского, викария Таллинской епархии, протоиерея Даниила Леписка по пострижении его в монашество и возведении в сан архимандрита. Наречение и хиротонию протоиерея Даниила Леписка во епископа возглавить преосвященному митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению в г. Таллине", - говорится в сообщении.

Ранее Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата обратился в МВД балтийской республики с ходатайством о продлении временного вида на жительство (ВНЖ) главы ЭПЦ МП митрополита Евгения (Валерия Решетникова). 25 января митрополит направил эстонским властям возражения в ответ на решение не продлевать ему ВНЖ. Департамент полиции и погранохраны после этого сообщил, что анализирует ответ Евгения и обещает вынести вердикт до 6 февраля включительно. Именно до этой даты действителен ВНЖ митрополита.

Причиной решения властей стали пророссийские публичные высказывания священнослужителя. Представители МВД Эстонии заявили, что неоднократно проводили беседы с митрополитом, просили его воздержаться от таких выступлений. Иерарх к этому якобы не прислушался. Его пребывание в Эстонии признано представляющим угрозу национальной безопасности.