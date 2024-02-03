Эксперт заявила, что около половины российских подростков не вовлечены в домашний труд

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре отметила, что отсутствие бытовых навыков обуславливает и откладывание создания семьи на возраст после 30 лет

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Около 50% подростков старше 14 лет не вовлечены в домашний труд, что является одной из причин позднего создания семьи молодыми людьми. Об этом ТАСС рассказала директор Института изучения детства, семьи и воспитания, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Агре со ссылкой на данные мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи, проведенного институтом в 2023 году.

"К сожалению, сегодня около 50% детей старше 14 лет не вовлечены в домашний труд. 40% детей не привлекаются родителями к приготовлению пищи, а это предпосылки к потреблению быстрого питания, что несет риски для здоровья нации, репродуктивного, в частности. Отсутствие бытовых навыков обуславливает и откладывание создания семьи на возраст после 30 лет, что идет вразрез с нашими государственными целями", - сказала она.

Агре отметила, что семья и школа должны дополнять друг друга в формировании важнейших трудовых привычек и навыков у детей. "Для этого нужно создавать условия и помогать родителям в воспитании: делать передачи для семейного просмотра, формировать госзаказ на детские игры и игрушки, открывать для молодых семей центры досуга и отдыха, где в совместной деятельности будут укрепляться отношения и формироваться новые полезные навыки", - добавила она.

Участие в исследовании приняли 782 233 респондента из 89 субъектов России.