Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях

Ведомство напомнило жителям, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы предостерегла жителей об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры, размещенном в Telegram-канале.

"В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре Москвы. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано", - говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы предостерегла население о том, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.