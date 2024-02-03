Акция проходит в 10-й раз

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Благотворительный день с карнавальным заездом и викториной проходит на катке ВДНХ. Акцию поддержали артисты и спортсмены, в том числе актеры театра и кино Константин Хабенский, Егор Бероев, Ксения Алферова, иллюзионист Сергей Сафронов, передает корреспондент ТАСС.

"10 лет вместе, и 10 лет эта идея не умирает, наоборот - набирает обороты. Это замечательно. У нас меняются фонды, у нас прибавляются фонды, которые участвуют в этом забеге. Мне кажется, нужно радоваться тому, что это происходит, происходит в разные времена жизни нашей страны", - сказал Хабенский журналистам.

Хабенский, Бероев и Сафронов вышли на лед в благотворительный день на катке ВДНХ © Оксана Арефьева/ ТАСС

Он отметил, что его фонд проводит, в том числе театральные благотворительные акции, которые показывают, что помогать легко. Например, в МХТ имени А. П. Чехова уже не первый год идет музыкальный благотворительный спектакль "Поколение Маугли". Хабенский добавил, что помогать можно не только деньгами, но и своими знаниями, способностями, волонтерской деятельностью.

Благотворительный день проходит на катке ВДНХ в 10-й раз. Все средства, вырученные от продажи билетов и проката коньков, направят на помощь нуждающимся в этом людям: подопечным Благотворительного фонда Константина Хабенского, фонда помощи хосписам "Вера", благотворительного фонда "Линия жизни" и благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития "Я есть!".

После церемонии открытия прошел массовый заезд в карнавальных масках. Свою программу подготовил "Союзмультпарк": вместе с гостями на лед вышли герои известных мультфильмов. В этот день на каток пришли также телеведущая Алла Михеева, актеры Антон Богданов и Ольга Сутулова, фигуристы Анастасия Гребенкина и Александр Энберт, представители благотворительных фондов-участников акции. Ведущим программы стал актер Георгий Перадзе.

Ксения Алферова и Егор Бероев - основатели фонда "Я есть!". Как отметил на открытии Бероев, в этом году на ВДНХ проходит выставка-форум "Россия". "Количество людей, которые приезжают на выставку, добавится и к нашему катку. Поэтому сегодня с нами вся страна", - сказал он. Алферова, общаясь с журналистами, отметила, что стране не хватает добрых традиций, идущих от души. "Я знаю, что есть люди, которые встают на коньки один раз в год именно здесь, на катке ВДНХ, в этот день. Ждут этого дня, приходят всей семьей", - сказала актриса.

Об итогах предыдущих акций

По итогам девяти благотворительных акций на катке ВДНХ удалось собрать более 30 млн рублей, благодаря которым были реализованы различные адресные и системные проекты фондов-участников для детей и взрослых по всей стране.