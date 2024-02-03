Блиновская в беседе с ОНК опровергла данные о своем плохом самочувствии в СИЗО

Обвиняемую перевели из карантинной камеры в обычную

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов и неправомерном обороте средств платежей, опровергла в беседе с правозащитниками сведения о резком ухудшении ее самочувствия после отправки в СИЗО. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков.

"После появления в СМИ информации о том, что арестованная Елена Блиновская якобы находится на грани нервного срыва и похудела, члены ОНК Москвы выехали в женский следственный изолятор, где, в том числе пообщались с ней. Елена опровергла информацию об ухудшении состояния ее здоровья, сказав, что это не соответствует действительности", - заявил правозащитник.

По его словам, Блиновскую перевели из карантинной камеры в обычную четырехместную, у нее две соседки. Жалоб на условия содержания в адрес правозащитников не поступало. "Кроме этого, правозащитники провели покамерный обход, посетив восемь камер, в том числе карантинные, камеры, где содержатся несовершеннолетние девочки-подростки, а также камеры, где находятся мамы с детьми", - рассказал глава столичной ОНК.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве, следствие предъявило Блиновской обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, она получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов. Она обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Ее задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть Россию. Сначала она содержалась под домашним арестом, недавно ее перевели в СИЗО из-за нарушения его условий.