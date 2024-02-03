Узбекистан доставил в Киргизию помощь в виде 1 тыс. баллонов с газом

В ближайшее время их отправят из Джалал-Абада в Бишкек

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. Узбекистан доставил на территорию Киргизии в виде гуманитарной помощи около 1 тыс. баллонов с природным газом после произошедшей на ТЭЦ Бишкека аварии. Об этом сообщил республиканский штаб при киргизском правительстве.

"В связи с ситуацией на ТЭЦ города Бишкек Узбекистан направил баллоны со сжиженным газом в Кыргызстан. Сегодня, 3 февраля 2024 года, в качестве гуманитарной помощи от Республики Узбекистан в город Джалал-Абад (Киргизия) на девяти грузовых транспортных средствах была доставлена 1 тыс. газовых баллонов", - говорится в сообщении.

Как заверили в штабе, баллоны с газом в ближайшее время будут отправлены из Джалал-Абада в Бишкек.

О намерении оказать гуманитарную помощь Киргизии в виде сжиженного природного газа ранее объявил и президент Туркмении.