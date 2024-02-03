В Сочи из-за непогоды закрыли зимние пляжи и часть горнолыжных трасс

Все службы перевели на усиленный режим работы

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Зимние пляжи в Сочи временно закрыли из-за ухудшения погодных условий, доступ на часть горнолыжных трасс ограничен, сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

"В Сочи ухудшается погода: в горах сильный снег, на побережье дожди. По прогнозам синоптиков, пик придется на 4 и 5 февраля, ожидается месячная норма осадков, усилится ветер, возможны подъемы уровней воды в реках. Все наши службы, предприятия и организации переведены на усиленный режим. Зимние пляжи на время закрыты - на море прогнозируют волны до четырех метров. Доступ на часть горнолыжных трасс для обеспечения безопасности ограничен. Все объекты санкура и экскурсионные компании заблаговременно оповещены", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на дежурство заступили более 200 единиц техники, по ЖКХ в готовности более 400 человек. Под особым контролем находятся отдаленные населенные пункты. В социально значимых учреждениях, на объектах инфраструктуры и в местах возможных подтоплений организовали дежурство.

"Экстренное предупреждение действует до конца 6 февраля, в дни непогоды городской оперштаб действует в круглосуточном режиме. Сейчас на курорте все штатно, объекты работают, дорожное сообщение обеспечено, по линии аэропорта и РЖД приняты необходимые превентивные меры. Особое внимание к безопасности мероприятий, посвященных 10-летию Зимней Олимпиады в Сочи", - добавил Копайгородский.

Как сообщается в Telegram-канале курорта "Роза Хутор", по погодным условиям не работают тюбинг, качели на Пик, мост на Пик и родельбан.

В Краснодарском крае до 6 февраля действует штормовое предупреждение из-за непогоды: ожидаются сильные дожди, ветер, снег, в горах Сочи лавиноопасно. На реках ожидаются подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок.