Более 5 тыс. новых домовых и городских указателей установят в Москве

В 2024 году в городе также планируют установить 123 указателя с QR-кодами к домам, где жили герои ВОВ, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами ученых, конструкторов, исследователей и писателей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Специалисты проведут в Москве установку почти 1,5 тыс. городских указателей и свыше 3,6 тыс. домовых в этом году. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время в городе появилось более 113 тыс. новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году запланирована установка почти 1,5 тыс. городских указателей и свыше 3,6 тыс. домовых", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Отмечается, что все навигационные элементы в Москве соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. Бирюков добавил, что в этом году в столице продолжится проект по созданию военно-патриотической навигации, в рамках которого планируется установить 123 указателя с QR-кодами к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, памятным местам военных лет, зданиям, связанным с именами известных ученых, конструкторов, исследователей и писателей. В прошлом году впервые в столице появились аналогичные указатели к объектам, связанным с освоением Арктики.