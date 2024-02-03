Экс-командующий Южным военным округом Дворников избран главой ДОСААФ России

На съезде также определили стратегические цели развития ДОСААФ с учетом повышения планового задания по подготовке для службы в армии призывников по военно-учетным специальностям

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший командующий Южным военным округом Александр Дворников избран председателем ДОСААФ России, сообщили в обществе.

"В связи с прекращением полномочий Александра Колмакова делегаты съезда единогласно избрали председателем ДОСААФ России Александра Дворникова", - сообщили там.

В ДОСААФ уточнили, что также на съезде определили стратегические цели развития ДОСААФ с учетом повышения планового задания по подготовке для службы в армии призывников по военно-учетным специальностям, развития системы подготовки специалистов по беспилотным летательным системам и других специалистов для ВС РФ.