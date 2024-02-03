В Запорожской области объявили штормовое предупреждение

Ожидается ветер с порывами до 28 м/с

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Ветер с порывами до 28 м/с ожидается в Запорожской области. Штормовое предупреждение на 5-6 февраля объявило региональное управление МЧС России.

"Во второй половине дня и до конца суток 5 февраля, ночью и утром 6 февраля местами в Запорожской области ожидается очень сильный юго-западный и западный ветер с порывами 25-28 м/с", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, с 09:00 до 21:00 3 февраля в Запорожской области ожидается переменная облачность, мокрый снег и дождь. Местами туман. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 1-4 градуса.