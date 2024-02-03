В Ашхабаде прошла встреча жительницы блокадного Ленинграда со школьниками

В Русском доме была организована планшетная выставка Музея Победы "Салют над Невой"

АШХАБАД, 3 февраля. /ТАСС/. Встреча ленинградской блокадницы Галины Мамедовой с учащимися шестых классов прошла в Русском доме в Ашхабаде, передает корреспондент ТАСС.

Встреча была приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Русском доме была организована планшетная выставка Музея Победы "Салют над Невой".

Сначала школьникам рассказали о блокаде, о том как жили люди в то время. В том числе им показали пайку хлеба в 125 г, которая выдавалась жителям осажденного города. Ребятам продемонстрировали метроном, рассказав, что его звуки транслировались по радио, а когда они замолкали - это означало начало бомбежки. Учащиеся услышали и звук сирены тревоги, а также документальную запись сообщения Юрия Левитана о прорыве блокады.

Затем Мамедова поделилась со школьниками своими воспоминаниями о тех временах и о поездке в Петербург, где она приняла участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады. "Я была в очень младенческом возрасте, все это видеть страшно. Я не видела [блокаду], но по рассказам моей мамы [помню] и потому, как я осталась жива. <...> Я родилась в 1943 году, это еще была блокада, выжила. Очень тяжело было, холод, голод, обстрелы", - рассказала она.

Мамедова отметила, что в ходе визита в Петербург, она приняла участие в памятной церемонии на Пискаревском кладбище, где у нее похоронено много родственников. В Петербурге ей вручили также почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

После выступления школьники стали задавать вопросы Мамедовой о жизни в осажденном городе, эта тема вызвала у детей живой интерес. Спрашивали обо всем: как праздновали Новый год, работали ли школы, что такое бомбоубежища и т. д. Любопытство детей не иссякало на протяжении 40 минут. Затем первый секретарь посольства РФ в Туркмении, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева зачитала и вручила блокаднице поздравительный адрес от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. В завершение для детей прозвучал отрывок из Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича.

О блокадницах Ашхабада

В Ашхабаде проживают два человека, переживших блокаду Ленинграда: Мамедова и Мария Аванесова, которая была эвакуирована в августе 1942 года. В субботу российские дипломаты вручили проживающей Аванесовой почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", а также поздравительный адрес от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, сообщила пресс-служба посольства РФ в Ашхабаде.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Все это время жизнь в городе не останавливалась, работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Прорыв блокады 18 января 1943 года позволил наладить связь Ленинграда с Большой землей и приступить к восстановлению городского хозяйства. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.