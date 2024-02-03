В Берлине десятки тысяч человек собрались на демонстрацию против правого экстремизма

Полиция прогнозирует, что в акции до конца дня примут участие до 100 тыс. человек

БЕРЛИН, 3 февраля. /ТАСС/. Демонстрация против правого экстремизма проходит в Берлине. Десятки тысяч человек собрались перед зданием Рейхстага в правительственном квартале.

Как передает корреспондент ТАСС, движение в центре города существенно осложнено. По всем близлежащим улицам продолжают прибывать люди. Полиция прогнозирует, что в акции до конца дня примут участие до 100 тыс. человек. Многие несут транспаранты с лозунгами против правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Ожидается, что ближе к концу акции участники выстроятся в живую цепь вокруг Рейхстага.

Порядок обеспечивают около 700 полицейских.

Демонстрации против правого экстремизма и правой "Альтернативы для Германии" проходят на протяжении примерно трех недель. На позапрошлых выходных по всей стране они собрали около 1 млн человек, на прошлых - 500 тыс. Акции несколько раз поддерживал канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Это сильный сигнал в поддержку демократии и конституции", - написал он в соцсетях в субботу.

Поводом для манифестаций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием 20 человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов "Альтернативы для Германии". Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.