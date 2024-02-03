В Москве создадут спортивный кластер с воркаутом и памп-треком в Москворечье-Сабурове

Его площадь составит 2,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Кластер для активного отдыха и занятий спортом с зоной воркаута и памп-треком планируют открыть в районе Москворечье-Сабурово к лету этого года, сообщается на сайте мэра столицы.

"Во втором квартале этого года завершится обустройство спортивного кластера в Москворечье-Сабурове. Работы ведутся за счет инвестора в рамках благоустройства жилого комплекса. На территории появятся две спортивные площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, зона воркаута и памп-трек. Все объекты будут доступны как для жильцов комплекса, так и для всех горожан", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Площадь спортивного кластера составит 2,6 тыс. кв. м. Здесь оборудуют два поля: одно площадью 512 кв. м - для игры в футбол и волейбол, второе площадью почти 600 кв. м - для проведения баскетбольных матчей, между ними установят трибуну для болельщиков. Для любителей воркаута появятся уличные тренажеры шести типов, а обрамляться комплекс спортивных объектов по периметру будет трасса памп-трека для катания и трюков на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах. Кроме того, кластер и пешеходный бульвар свяжет беговая дорожка протяженностью около 1 км.

"Сейчас специалисты завершили основную часть работ по созданию спортивных объектов. Весной здесь установят ограждения и сделают покрытие. После этого кластер откроют для горожан", - добавляется в сообщении.