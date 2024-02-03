Костромские врачи впервые провели операцию на открытом сердце

Как сообщил губернатор Сергей Ситников, пациенту сделано успешное протезирование восходящей грудной аорты

ТАСС, 3 февраля. Впервые в истории здравоохранения Костромской области там провели операцию на открытом сердце, сообщил в Telegram-канале губернатор Сергей Ситников. Операция была успешной.

"Сегодня знаковое событие для нашего региона. Впервые в истории костромского здравоохранения проведена операция на открытом сердце. Пациенту сделано протезирование восходящей грудной аорты. Врачи доложили мне, что все прошло успешно", - написал он.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, у 48-летнего пациента была выявлена аневризма грудной аорты с расслоением. Необходимо было остановить сердце, подключить аппарат искусственного кровообращения, удалить аневризму и пришить искусственный сосуд. Операция прошла успешно.

Операции такого типа теперь будут проводить на базе онкологического диспансера с привлечением специалистов отделения сосудистой хирургии областной больницы. Для этого онкоцентр получил лицензию по кардиохирургическому профилю, был куплен аппарат для искусственного кровообращения, а врачи прошли дополнительное обучение.