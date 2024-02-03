СМИ: в Киевской области сотрудники военкомата избили мужчину на глазах у полицейского

По информации издания "Страна", это произошло, несмотря на то, что мужчина повестку взял и расписался в ней

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники военкомата в Киевской области, вручая повестку, избили мужчину на глазах у стража порядка. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на дочь пострадавшего.

Отмечается, что инцидент произошел 30 января в селе Рудницкое Броварского района. По словам девушки, сотрудники военкомата остановили фуру, заставили ее отца - водителя машины - выйти, после чего "накинулись на него и избили до полусмерти", несмотря на то, что мужчина повестку взял и расписался в ней.

"Папу вытащили из машины, он упал на спину, в это же время два человека открыли другую дверь в кабину, направили на мою маму оружие и сказали выходить. Пока папу били, пока у мамы забирали телефон, работник полиции стоял в стороне, смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал", - приводит издание слова девушки.

В Броварском районном управлении полиции сообщили, что по факту избиения начато досудебное расследование.

Ситуация вокруг мобилизации

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки вручают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий. При этом сотрудники военкоматов устраивают охоту на мобилизованных, угрожая им оружием и применяя силу.

На днях кабмин Украины внес в Верховную раду доработанный законопроект о мобилизации. Новая версия документа предусматривает возможность ограничения прав уклонистов через суд, в том числе запрет на выезд за рубеж и блокировку банковских счетов, а также введение электронных повесток. Любые консульские услуги мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. Кроме того, все мужчины должны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию работников военкоматов и полицейских. Последним предоставляется право задерживать и доставлять нарушителей в военкоматы.

Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными, должны будут пройти в течение девяти месяцев повторный медосмотр. Помимо этого, руководителей клиник обяжут в трехдневный срок сообщать о поступлении в стационар мужчин 18-25 лет. Второе высшее образование уже не будет являться основанием для отсрочки.