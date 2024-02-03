В Вологде частицу семейного очага "Сердце России" передали молодоженам

Они зарегистрировали свои отношения 3 февраля

ТАСС, 3 февраля. Частицу всероссийского семейного очага "Сердце России" доставили в Вологодскую область и передали молодой паре Никите и Анне Герасимовым. Они зарегистрировали свои отношения 3 февраля вместе с семейным очагом, символом объявленного в России Года семьи, сообщили ТАСС в пресс-службе врио губернатора Вологодской области.

"Семейные ценности всегда были в фокусе внимания государства, президента России, губернатора, но сегодня это становится очень важным, потому что семья - это фундамент не только супругов, ячейки общества, это фундамент всего государства. Сегодня Вологодская область получила частичку огня, лампада с огнем будет храниться в отделе ЗАГСа в Доме губернатора и согревать все пары, заключающие брачный союз", - привели в пресс-службе слова заместителя губернатора Сергея Жестянникова.

По его словам, ежегодно в Вологодской области регистрируются более шести тысяч новых семей. В регионе насчитывается 20 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются почти 70 тыс. детей. "Те меры, которые принимаются со стороны Российской Федерации - семейная ипотека, поддержка молодых мам, строительство школ, детских садов, плюс новые губернаторские программы - направлены именно на то, чтобы семья крепла, было большое количество многодетных семей", - добавил Жестянников.

Как рассказали ТАСС в правительстве области, частицу семейного очага доставили в Вологду молодожены из Москвы Владислав и Арина Яковец. Церемония состоялась в этнографическом музее под открытым небом "Семенково" под Вологдой, куда молодожены прибыли на тройке лошадей. Обе пары встретили по обычаям северо-русской свадьбы конца XIX - начала XX веков. Вологжан Анну и Никиту Герасимовых приветствовали, как молодых князя и княгиню с благословлением от матери жениха и родителей молодых, с участием дружки. После исполнения всех обрядов молодая пара села в сани и вместе с лампадкой отправилась на официальную роспись в ЗАГС.

Чашу семейного очага "Сердце России" зажгли ранее от лампадки из Свято-Троицкого монастыря в городе Муроме, где покоятся мощи святых князей Петра и Февронии - покровителей семьи и брака. От чаши зажгли огонь в еще 12 лампадках - он отправился в восемь федеральных округов, а также в Донбасс и Новороссию.