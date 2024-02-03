В Севастополе из-за непогоды приостановили движение морского пассажирского транспорта

На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Движение морского пассажирского транспорта временно остановили в Севастополе из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Из-за ухудшения погодных условий в 17:00 [мск] <…> остановлена работа морского пассажирского транспорта. На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. По информации ГУ МЧС, вечером 5 февраля в городе ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. Непогода сохранится ночью 6 февраля.