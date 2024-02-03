В Карелии ожидается увеличение турпотока до 3 млн поездок к 2027 году

Такие показатели могут быть достигнуты за счет реализации 59 проектов в сфере туризма с общим объемом инвестиций в 15 млрд рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Увеличение туристического потока до 3 млн поездок в год ожидается в Республике Карелия к 2027 году. Такие показатели могут быть достигнуты за счет реализации 59 проектов в сфере туризма с общим объемом инвестиций в 15 млрд рублей, сообщил на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках международной выставки-форума "Россия" глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

"Всего в регионе в разной степени готовности находятся 59 проектов с общим объемом инвестиций на 15 млрд рублей. Ожидаем, что их реализация будет способствовать достижению высокого показателя увеличения туристического потока к 2027 году - до 3 млн поездок в год", - сказал он.

Парфенчиков отметил, что среди проектов одним из крупнейших является строительство горнолыжного курорта в районе Спасской Губы, недалеко от Петрозаводска. Он подчеркнул, что проект предусматривает создание 10 км горнолыжных трасс, строительство подъемников, а также гостиничных объектов на 1 000 мест.

Кроме того, глава региона рассказал о планах по строительству гостиницы сети "Азимут" на 250 мест на территории Северного Приладожья. "Участок уже определен и представлен инвестору, <…> начало строительно-монтажных работ запланировано на четвертый квартал текущего года", - добавил он.

Парфенчиков также отметил, что за новогодние праздники общий поток туристов в Карелию составил 100 тыс. человек, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По его словам, регион продолжает входить в топ-10 туристических направлений внутреннего туризма.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.