Кадыров поддержал идею создания детского объединения дружбы народов

Это укрепит согласие между российскими народами

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Глав Чечни Рамзан Кадыров поддержал идею депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова о создании детского объединения дружбы народов "Ахмат". Это укрепит согласие между российскими народами, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Кузнецов предложил создать Академию дружбы народов "Ахмат" на примере одноименного многонационального спецназа, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

"Честно сказать, я не пойму почему. Противникам инициативы Дмитрия Кузнецова хочу привести в пример давнюю кавказскую традицию куначества (обычай передавать мальчиков на воспитание в семьи друзей, нередко принадлежавшим к другим народам - прим. ТАСС), которая всегда выступала как система дружеских отношений и взаимопомощи между кавказцами и представителями других народов. Возрождение этой доброй традиции в современном виде, безусловно, укрепит согласие между российскими народами", - написал Кадыров.

Он подчеркнул, что поддерживает такую инициативу, отметив, что многие федеральные чиновники уже направляли своих детей в Российский университет спецназа, не называя их фамилий. "К концу программы подростки пересмотрели свои ценности, взгляды на жизнь. И если в Гудермес они приезжали отрешенными от реальности инфантильными недотрогами, то уезжали уже подготовленными физически и морально мужчинами, готовыми защитить свою страну, поддержать близких, стать опорой для родителей и оправдать их надежды", - подчеркнул Кадыров.

Он также указал, что спецназ "Ахмат", в котором сражаются представители практически всех народов страны, показывает пример современного куначества, патриотизма, любви к Отчизне, братства и взаимопомощи.