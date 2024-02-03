В Домодедове открыли ФОК с искусственным льдом и футбольный манеж

В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с ледовой площадкой и футбольный манеж с полноразмерным полем открыли в подмосковном Домодедове. В церемонии открытия приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Домодедово сегодня приобрело замечательную арену, где можно заниматься футболом круглый год. Президентские проекты имеют колоссальное значение для качества жизни. Я надеюсь, что этот манеж будет полон детей. <...> Сегодня мы также открываем ледовую арену. Здесь присутствует наша легенда - Вячеслав Фетисов, у которого в Домодедове хоккейная школа, он всегда выступал за дальнейшее развитие этого вида спорта. Думаю, что арена, как и манеж, будут очень востребованными", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

Оба спортивных сооружения расположены на территории стадиона "Авангард", они построены по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Крытый футбольный манеж - первое в Подмосковье полномасштабное поле размером 45х90 м, его площадь - свыше 6 тыс. кв. м. Здесь также разместились зал с силовыми тренажерами, раздевалки, душевые, тренерские, помещения для инвентаря. Футбол - самый популярный вид спорта в Московской области, в него вовлечены 164 тыс. человек, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в ФОКе, площадь которого свыше 4 тысяч кв. м, расположились ледовая площадка 58х28 м, трибуна на 230 зрителей, зал подготовки хоккеистов с бросковой зоной. Ввод нового объекта позволит расширить возможности для тренировок хоккейной академии Фетисова и школы фигурного катания Натальи Бестемьяновой. Сейчас они располагаются в частном спорткомплексе "Легенда", там занимаются около 300 ребят в возрасте 6-17 лет.

На новых спортивных объектах прошли первые матчи - легенды футбола и хоккея сыграли с любительскими командами городского округа Домодедова. На поле манежа вышли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Роман Павлюченко и другие, на тренерском мостике звезд был Валерий Гладилин. А на арене ФОКа свое мастерство продемонстрировали мастера хоккея, среди которых Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Алексей Терещенко, тренером легенд выступил Александр Якушев.