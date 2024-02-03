В Карелию доставили частицу семейного очага

Лампада с огнем будет храниться во дворце бракосочетаний Петрозаводска

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 февраля. /ТАСС/. Частицу всероссийского семейного очага "Сердце России" доставили в Карелию, ее привезла многодетная семья Бутенко из Москвы. Лампада с огнем будет храниться во дворце бракосочетаний Петрозаводска, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Даем старт в Карелии Году семьи, который объявил наш президент. Где это сделать, как не во Дворце бракосочетаний? Именно здесь будет храниться лампада с огнем семейного очага "Сердце России". Ее привезла из Москвы в Петрозаводск многодетная семья Бутенко", - сообщил Парфенчиков в своем телеграм-канале. Он прибыл в дворец вместе с супругой Еленой.

По данным пресс-службы правительства региона, в торжественной церемонии приняли участие молодожены 2024 года, многодетные семьи и супружеские пары с многолетним стажем совместной жизни. Прямо на церемонии узами брака связали свои судьбы Евгений Марусенко и Юлия Рыкалина.

Участники приветствовали несколько поколений карельских семей - это молодожены, которые первыми в 2024 году заключили брак, Владислав и Екатерина Костины, многодетные семьи - победители регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года - 2023" Павел и Марина Толошиновы, победители всероссийского семейного форума "Родные - любимые" Иван и Ирина Петровы, семья Вячеслава и Ирины Виноградовых, которые воспитывают трех родных и пять приемных детей. Приветствовали также "золотых юбиляров" - Владимира и Нину Михайловых (50 лет в браке), Юрия и Наталью Березкиных (50 лет в браке), Валентина и Таисию Скресановых (70 лет в браке).

2024 год объявлен Годом семьи президентом России Владимиром Путиным 23 января на форуме "Родные - любимые" на международной выставке-форуме "Россия".