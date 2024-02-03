В России клинические испытания проходят более 100 препаратов для онкобольных

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко добавил, что в 2023 году зарегистрировано более 130 препаратов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Более 100 препаратов для онкологических пациентов проходят в России фазу клинических исследований. Об этом на VIII церемонии вручения ежегодной премии "Будем жить!" сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня в клинических исследованиях находятся более 100 препаратов, отечественных - зарегистрировано за прошлый год более 130 препаратов", - сказал он.

Он добавил, что Россия имеет экспортный потенциал в ядерной медицине.

Премия "Будем жить!" проводится с 2017 года. Она присуждается выдающимся онкологам, также особо отмечают пациентов и их родных за проявленную силу духа в борьбе с раком. Лауреатами премии становятся и онкологические учреждения, общественные деятели, волонтеры, СМИ, благотворители и социально ответственный бизнес.