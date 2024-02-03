Автоклуб ФСО провел мотокросс на приз Чкалова

Победу одержала команда "ММТ Мотоспорт" из Москвы

МЫТИЩИ /Московская область/, 3 февраля. /ТАСС/. Команда "ММТ Мотоспорт" из Москвы стала победительницей соревнований по мотокроссу на приз им. Валерия Чкалова в общем зачете. Заезды, организованные автомотоклубом Федеральной службы охраны (ФСО) России, прошли в Мытищах.

В состав лучшей команды вошли семь мотоциклистов. Они получили главный приз - большую керамическую вазу с портретом Валерия Чкалова, изготовленную в 1939 году. Правда, эта награда не останется навсегда у победителей, а вернется на хранение в музей Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ до следующего мотокросса.

Всего в заездах приняли участие более двухсот спортсменов, они соревновались в пяти классах: "Юниоры", "Открытый" (шипы) до 35 лет, "Открытый" (шипы) после 35 лет, "Открытый" (без шипов) и "Мотоциклы с колясками" (без шипов). Длина трассы - более 3,5 км. Отличительной особенностью соревнований по мотокроссу на приз им. Чкалова является то, что здесь отсутствует личный зачет, а победители определяются по результатам финиша последнего члена команды.

В предыдущий раз мотокросс организовывался еще до пандемии - в начале февраля 2020 года. В 2021-2023 годах заезды не проводились. При этом нынешние соревнования стали юбилейными - в 2024 году исполняется 85 лет с момента проведения первого мотокросса на приз им. Чкалова. Кроме того, 2 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения летчика-испытателя.

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Традиции мотокросса

Как отметил статс-секретарь - заместитель директора ФСО генерал-полковник Виктор Шлемин, Федеральная служба охраны в целом уделяет большое внимание возрождению лучших спортивных традиций, созданию условий для занятий спортом, развитию массового спорта, активно поддерживает проведение российских соревнований по техническим видам спорта. "При проведении мотокросса на приз им. Чкалова всегда неизменными остаются главные принципы: сохранение единого командного духа, нерушимость спортивных традиций, честная и бескомпромиссная борьба, основанная на добрых, дружеских взаимоотношениях", - подчеркнул Шлемин.

Гендиректор автомотоклуба ФСО Павел Медведков рассказал журналистам, что организация соревнований постоянно совершенствуется. К примеру, обратил внимание он, в этот раз был увеличен призовой фонд - денежные премии получат не только команды, вошедшие в тройку победителей, но и занявшие четвертое, пятое и шестое места.

При этом, как и всегда, мотокросс проводился без стартовых взносов от участников. Заявки могли подать все желающие команды при условии, что у спортсменов есть действующие спортивные разрешения на участие в таких соревнованиях.

По словам Медведкова, мотокросс традиционно вызывает большой интерес. "Когда во время пандемии не проводились соревнования, очень часто звонили перед февралем и спрашивали: "Так будем? Или не будем?". [В этот раз] меня очень просили продлить регистрацию, желание было очень у многих", - поделился гендиректор автомотоклуба ФСО.

Также он отметил, что растет интерес женщин к участию в мотокроссе: в 2020 году на заезды вышли три мотоциклистки, в этот раз - семь. Всем участницам на финише вручали небольшие букеты бело-розовых тюльпанов.

Своими впечатлениями с представителями прессы поделился постоянный участник заездов, мастер спорта России по мотокроссу, член команды автомотоклуба ФСО России Алексей Ярыгин. Он рассказал, что внутри команд заранее вырабатывается тактика, а члены одной команды помогают друг другу, так как засчитывается результат последнего финишировавшего. Тренировки начинаются за несколько недель до стартов, желающие могут несколько раз предварительно проехать по дистанции, чтобы понять ее особенности. "Очень интересно, примерно равные соперники. Поэтому тут и тактика работает, и подготовка", - заключил он. Ярыгин - потомственный мотоциклист и "гоняет" с девяти лет. В спорт его привел отец - Геннадий Ярыгин, заслуженный тренер России, мастер спорта международного класса.

Поболеть за спортсменов в этот раз собрались несколько сотен зрителей. На площадке для них работала бесплатная полевая кухня - гости могли угоститься гречневой кашей с тушенкой и согреться на свежем воздухе горячим чаем с лимоном.

О мотокроссе им. Чкалова

Мотокросс на приз Чкалова - соревнования с давней историей, впервые они были организованы в 1939 году в память о погибшем в 1938 году при выполнении полета на истребителе Чкалове, с тех пор проходят регулярно. Герой Советского Союза Валерий Чкалов был не только легендарным летчиком, совершившим первый беспосадочный перелет через Северный полюс, но и мотоциклистом. Он возглавлял мотопробеги, был судьей различных гонок и одним из инициаторов развития мотокросса в СССР. Поэтому в его честь назван самый масштабный на территории РФ мотокросс.