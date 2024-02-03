Учительницу на Алтае привлекли к дисциплинарной ответственности после конфликта в школе

Ситуация остается на контроле комитета по образованию

БАРНАУЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Учительницу школы в Барнауле привлекли в дисциплинарной ответственности после распространившегося в соцсетях видео с конфликтом подростков. Информация об избиении одного из учеников не подтвердилась, сообщили журналистам в городском комитете по образованию.

"Происходящее на видео является реакцией детей на поведение учащегося. Учитель, присутствовавшая на видео, признает, что ею были нарушены пункты должностной инструкции в части обеспечения безопасности образовательного процесса, охрану жизни и здоровья детей. Учитель привлечена к дисциплинарной ответственности, также со всеми участниками происшествия проведена разъяснительная работа", - сообщили в комитете по образованию. При этом там опровергли избиение школьника однокласниками.

Ситуация остается на контроле комитета по образованию, добавили в учреждении. СК и прокуратура начали проверки по факту произошедшего.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что в школе №98 якобы дети избили одноклассника, а учительница, находившаяся в классе, проигнорировала его просьбы о помощи.