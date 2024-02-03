Учителя получили премию "Будем жить!" за вклад в борьбу против рака

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, благодаря их помощи "маленькие пациенты получают знания, заряжаются позитивными эмоциями и отвлекаются от тяжелой борьбы с болезнью" во время лечения

ТАСС, 3 февраля. Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй" вручила награды всероссийской премии "Будем жить!" двум педагогам из Москвы за вклад в борьбу против рака. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сегодня наградили двух педагогов проекта госпитальных школ "УчимЗнаем": заведующего учебной частью в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Павла Котлерова и координатора программ дополнительного образования проекта Кристину Дригу", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что благодаря их помощи "маленькие пациенты получают знания, заряжаются позитивными эмоциями и отвлекаются от тяжелой борьбы с болезнью" во время лечения.

Премия "Будем жить!" проводится с 2017 года. Она присуждается выдающимся онкологам, также особо отмечают пациентов и их родных за проявленную силу духа в борьбе с раком. Лауреатами премии становятся и онкологические учреждения, общественные деятели, волонтеры, СМИ, благотворители и социально ответственный бизнес.

Московский проект "УчимЗнаем" работает с 2014 года. Его целью является полноценное обучение детей, которые находятся на длительном лечении. Более 200 специалистов разных профилей работают на девяти площадках медицинский учреждений.