Мать с детьми, которые жили в подъезде дома в Москве, разместили в соцгостинице

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская, что в текущей ситуации будут разбираться правоохранительные органы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Женщину с тремя детьми, которые жили в подъезде дома на Тагильской улице в Москве, поселили в социальной гостинице, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

"Все находятся в безопасности, размещены в социальной гостинице, и мама, и дети. Почему она оказалась в такой ситуации, будем разбираться в ближайшие дни, правоохранительные органы тоже подключились. Сейчас их накормили, напоили, все нормально, скарб их в полной сохранности, собака и кошки тоже пристроены", - сказала Ярославская.

Ранее ТАСС сообщили в столичной прокуратуре, что женщина с тремя детьми съехала из квартиры и разместила вещи и мебель в подъезде жилого дома на Тагильской улице, проводится проверка.