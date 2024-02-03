Адвокат Блиновской заявила, что у блогера нет резидентства за границей

По словам Натальи Сальниковой, блогер в СИЗО чувствует себя удовлетворительно

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате 918 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей, не является резидентом ни одной из зарубежных стран. Как уточнила в беседе с ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова, у блогера также отсутствуют какие-либо активы за рубежом.

"Никакого резидентства у Елены Олеговны в других странах нет. Так же, как и нет никакого другого имущества за границей. На все ее активы в России наложены обеспечительные меры", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, Блиновская в СИЗО чувствует себя удовлетворительно. "Нормально, держится", - рассказала адвокат о самочувствии ее подзащитной.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Блиновской есть активы за границей, а сама блогер является резидентом Дубая, о чем она сообщала весной 2022 года в социальных сетях.

22 января Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил Блиновскую в СИЗО. Ранее она находилась под домашним арестом. По данным следователя, она провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой, в том числе общалась со свидетелем по делу, несмотря на ограничения. Блиновская помещена в СИЗО-6.