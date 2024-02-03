Семье, оставшейся на лестничной клетке в Москве, помогут с жильем и документами

В пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения отметили, что в настоящее время семья получает все выплаты и льготы от города

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Семье с тремя детьми, которая жила в подъезде дома на Тагильской улице в Москве, помогут в решении юридических вопросов и организации переезда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"Как только мы узнали о ситуации в многодетной семье, встретились с ними и предложили родителям переехать в один из наших центров, а также всю необходимую помощь с размещением. В центре семья и домашние питомцы будут жить в комфортных условиях со всеми удобствами: три спальни, кухня, два санузла. После того, как решится вопрос с арендой квартиры, поможем им с переездом. Мы будем оставаться с семьей на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время семья получает все выплаты и льготы от города. Департамент также окажет помощь с детьми и их занятиями.

В пресс-службе добавили, что многодетная семья сдала свою квартиру в аренду и сняла меньшую по площади. Из-за конфликта с собственником они вернулись в свою квартиру. Но люди, которые заключили с ними договор аренды на их квартиру, по объективным причинам отказались уезжать. Так семья вынуждена была остаться на лестничной клетке возле своей квартиры.

Ранее ТАСС сообщили в столичной прокуратуре, что женщина с тремя детьми съехала из квартиры и разместила вещи и мебель в подъезде жилого дома на Тагильской улице, проводится проверка.