Bloomberg: предприниматель Игорь Бухман купил еще один лондонский особняк

Представители бизнесмена не стали комментировать эту информацию, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Израильский предприниматель российского происхождения Игорь Бухман приобрел особняк в Лондоне за £24 млн фунтов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, новый дом предпринимателя находится в районе Кенсингтон рядом с его первым особняком, который он приобрел в 2019 году.

Представители Игоря Бухмана отказались от комментариев агентству.

Дмитрий и Игорь Бухманы родились в Вологде. Они владеют компанией-разработчком игр для мобильных платформ Playrix. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Игоря Бухмана составляет примерно $3,5 млрд.