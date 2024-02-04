В Москве ожидается облачная погода и до 2 градусов тепла

Атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами умеренные, в виде снега и мокрого снега, гололедица и до плюс 2 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 0-2 градуса тепла, в ночь на понедельник - до минус 4 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.