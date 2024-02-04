Военно-Грузинскую дорогу открыли для большегрузов

Автотранспорт будет проезжать участок Гудаури - Коби без остановок и только через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 4 февраля. /ТАСС/. Дорога Гудаури - Коби, которая является частью Военно-Грузинской дороги, открыта для прицепного и полуприцепного транспорта после расчистки снега. Об этом сообщили в пресс-службе департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

"В результате проведенных очистительных работ движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ - прим. ТАСС) восстановлено", - говорится в сообщении.

Автотранспорт будет проезжать участок Гудаури - Коби без остановок и только через лавинозащитные тоннели. Прицепный и полуприцепный автотранспорт, а также транспортные средства категории M3, имеющие более 22 пассажирских мест, будут проезжать тоннели в одностороннем режиме, добавили в пресс-службе.

Дорога Гудаури - Коби была закрыта для большегрузов накануне утром из-за сложных метеорологических условий.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и другими странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по территории Северной Осетии. В зимнее время она часто закрывается из-за непогоды.