В Сочи намерены увеличить номерной фонд на 83% за 20 лет

В качестве крупных инвестиционных проектов планируется завершить строительство гостиничного комплекса "Лоо", гостиницы Alean Family resort & Spa Sputnik, санатория на 500 номеров

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Сочи подготовили генеральный план города, согласно которому к 2044 году номерной фонд Сочи увеличится на 77 тыс. номеров, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации.

"Генпланом предусмотрено [создание] новых средства размещения на 77 тыс. номеров", - сообщили в пресс-службе.

Сегодня номерной фонд Сочи составляет 93 тыс., следовательно, за 20 лет количество номеров увеличится на 83%, до 170 тыс. Сегодня в Сочи и Сириусе могут единовременно разместиться 200 тыс. человек.

В качестве крупных инвестиционных проектов планируется завершить в 2027 году строительство гостиничного комплекса "Лоо" на 480 номеров (объем инвестиций - 1 млрд рублей), в 2028 году - гостиницы Alean Family resort & Spa Sputnik еще на 480 номеров (объем инвестиций - 8,4 млрд рублей), в 2026 году - санатория на 500 номеров (запланированные инвестиции - почти 10 млрд рублей). Также планируется восстановление исторических здравниц "Волна", "Кристалл", "Приморская".

Что касается общей стратегии развития города - курорта, генплан предполагает условно разделить Сочи на "субкластеры", каждый из которых будет ориентирован на свое туристическое направление. Это усилит Сочи как город и сделает его более конкурентоспособным в сравнении с другими курортными городами, считают в администрации.

В Сочи в 2024 году отмечают 10-летие со дня проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. К 2014 году город получил 42 новых гостиничных комплекса высокого уровня: фонд размещения курорта вырос практически вдвое - к уже имевшимся 26 тыс. номеров добавились еще 24 тыс. в Горном и Прибрежном кластерах, были построены зимние горнолыжные курорты: "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна". Олимпиада дала стимул к дальнейшему развитию санаторно-курортной отрасли Сочи.