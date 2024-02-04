В Белгороде многоэтажки планируют оснастить контроллерами для быстрого открытия домофонов

Переоборудовать намерены более 5 тыс. домофонов

ТАСС, 4 февраля. Контроллеры для быстрого открытия магнитных домофонов появятся в подъездах Белгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Валентин Демидов.

"В целях безопасности в многоквартирных домах Белгорода появятся контроллеры для быстрого открытия магнитных домофонов в подъездах", - написал он.

В планах переоборудовать более 5 тыс. домофонов в многоэтажках, которых в Белгороде почти 6 тыс. Поэтапно совместно с профильными организациями оснастят все магнитные домофоны контроллерами. В каждом блоке будет мультисимкарта, подключенная ко всем операторам мобильной связи, чтобы фиксировать на видео открытия двери и происходящее вблизи подъезда на улице. Данные с записи передаются на сервер, где и хранятся.

В нескольких домах уже провели первые эксперименты, оборудование показало стабильную работу. "Думаю, всем сейчас понятно, как важно в случае ракетной опасности дать быстрый доступ в помещения всем, кто оказался на улице в этот момент", - добавил Демидов.

Контроллер предназначен для того, чтобы в случае экстренной ситуации удаленно открыть домофон, тогда люди смогут беспрепятственно выйти или зайти в подъезд.