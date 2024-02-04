В ЛНР заявили, что среди 28 погибших в Лисичанске 18 мужчин, 9 женщин и ребенок

По информации Минздрава, четверо пострадавших находятся в реанимации

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Среди 28 мирных жителей, погибших в результате обстрела Вооруженных сил Украины города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) в субботу, 18 мужчин, 9 женщин и ребенок. Об этом журналистам сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

"Погибло 28 мирных жителей, среди них 18 - это мужчины, 9 - это женщины и один ребенок", - сказала она.

"Шесть человек ночью переведены в [Луганскую] республиканскую клиническую больницу. Четыре человека - это крайне тяжелое состояние. Они находятся в реанимации. Они находятся в реанимации. И два человека - в состоянии тяжелом - находятся на лечении в отделениях", - добавила Пащенко.

Пащенко сообщила, что все 10 человек, получивших ранения, получили медицинскую помощь, трое из них "отправлены на амбулаторное лечение".

В свою очередь замглавврача по хирургической работе Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха отметил, что пациенты, доставленные в медучреждение, получили травмы "различной степени тяжести". "Начиная от скелетной травмы до торакоабдоминального ранения и черепно-мозговые ранения. <...> Выполнены оперативные вмешательства", - сказал он.

Пащенко добавила, что ночью медиков республики проконсультировали специалисты центра медицины катастроф - при стабилизации состояния пострадавших готовы отправить на лечение в клиники субъектов РФ.