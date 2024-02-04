В Сиднее на акцию в поддержку Палестины вышли несколько тысяч человек

Протестующие призывают "положить конец геноциду в Газе" и "прекратить финансирование правительства Израиля"

СИДНЕЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч человек принимают участие в демонстрации в поддержку Палестины в Сиднее. Манифестанты в очередной раз пришли в парк Гайд с флагами Палестины и требованиями к австралийским властям прекратить оказывать помощь Израилю.

Как сообщили организаторы митинга и марша в поддержку палестинского народа, проходящего в Сиднее в 17-й раз, в акции участвуют "не меньше 5 тыс. человек". "Мы видим, что люди приходят сюда каждую неделю, с первых дней обострения конфликта в секторе Газа и на Западном берегу [реки Иордан], и их не становится меньше. Сегодня, несмотря на 30-градусную жару, к нам, по предварительным оценкам, присоединились больше пяти тысяч человек", - рассказала корреспонденту ТАСС представитель общественного объединения Palestine Action Group (PAG), которая выступает организатором таких акций с октября 2023 года.

Митинг в поддержку Палестины в Сиднее © Анна Аркаева/ ТАСС

Протестующие призывают "положить конец геноциду в Газе", "прекратить финансирование правительства Израиля" и привлечь власти еврейского государства к ответственности за "преступления против человечности" в палестинском анклаве. Многие участники манифестации пришли в одежде в цветах палестинского стяга и надели традиционную арабскую куфию. Они размахивали флагами и скандировали: "От реки до моря Палестина будет свободной!", "Нас - тысячи и миллионы, и мы все палестинцы!", "Свободу Газе!", а также призывали к немедленному прекращению огня в регионе.

Полиция перекрыла некоторые улицы в центре мегаполиса, чтобы протестующие провели ставший традиционным для таких манифестаций марш. Несмотря на спокойную обстановку, на месте дежурят сотни сотрудников и наряды конной полиции, однако, как сообщил представитель стражей порядка, никаких инцидентов зарегистрировано не было.

В Сиднее и некоторых других крупных городах Австралии манифестации в поддержку Палестины проходят еженедельно. Их участники требуют от правительства занять более решительную позицию в отношении действий Израиля и заставить его прекратить операцию в Газе.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.