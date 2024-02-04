В Крыму предупредили о сильных осадках и ветре до 35 м/с

В настоящее время в Симферополе установилась пасмурная погода

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Сильные осадки, а также ветер до 35 м/с прогнозируются в Крыму в предстоящие два дня. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

"Дождь, мокрый снег, в горах снег, очень сильные осадки, ветер до 35 м/с в Крыму [ожидаются] 5-6 февраля", - говорится в смс-рассылке РСЧС.

В настоящее время в Симферополе установилась пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха составляет около плюс 7 градусов тепла, скорость ветра - около 12 м/с.