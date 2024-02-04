Генконсул РФ заявил, что на Пхукете проживают около 10 тыс. россиян на долгосрочной основе

Их число за последний год выросло в два раза, отметил Владимир Соснов

ПХУКЕТ /Таиланд/, 4 февраля. /ТАСС/. Около 10 тыс. россиян на долгосрочной основе проживают на острове Пхукет, их число за последний год выросло в два раза. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов.

"На данный момент на Пхукете проживают более 9,8 тыс. россиян по долгосрочным визам. В основном это бизнес-визы, учебные, семейные, а также пенсионные визы. Увеличение числа туристов, совершающих длительные поездки, началось после пандемии. За последний год, с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года, мы отмечаем двукратный рост. 1 января 2023 года на Пхукете долгосрочно проживали порядка 4,5 тыс. россиян", - сказал он.

Соснов отметил, что Пхукет в 2023 году посетили более 820 тыс. российских туристов, которые прибыли на остров прямыми рейсами. "Продолжительность отдыха туристов, которые летают сюда чартерными рейсами, составляет в среднем от 7 до 14 дней. Увеличение срока безвизового пребывания до 90 дней стало большим плюсом для тех, кто здесь зимует", - подчеркнул российский генконсул, указав, что иммиграционные власти при этом настороженно относятся к тем, кто регулярно выезжает из страны на короткий срок, чтобы вновь въехать по безвизовому штампу. "Сразу появляется подозрение, что человек может тут нелегально работать. Ведь невозможно быть туристом, находясь в стране год и более. Такие ситуации они стараются отслеживать", - добавил он.

Собеседник агентства предупредил россиян о необходимости соблюдать трудовое законодательство Таиланда, поскольку нередки случаи, когда местная полиция проводит рейды и задерживает людей, работающих без разрешения на это. "Местные власти на постоянной основе проводят рейды, выявляя нарушителей среди иностранных граждан. Россиян это касается в большей степени, ведь их больше всего на острове в сравнении с другими национальными группами иностранцев. Очень многими профессиями в Таиланде запрещено заниматься иностранцам. Например, здесь нельзя работать парикмахером, фотографом, гидом, заниматься строительными работами", - сказал он.

Генконсул РФ спрогнозировал высокую явку на предстоящих выборах президента России на избирательном участке, который создан на территории российского генконсульства на Пхукете. "Отталкиваясь от опыта 2018 года, мы ожидаем высокую явку на выборах. Как показала практика, по большей части приходят голосовать именно туристы, а не экспаты. С декабря мы получаем письма с просьбами объяснить, каким образом и где будет проходить голосование", - заключил он.