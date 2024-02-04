Сугробы в Москве стали выше на 5 см и могут вырасти до полуметра

В столичном регионе за предстоящую неделю выпадет 10-12 мм осадков от месячной нормы, добавил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Москве увеличилась на 5 см и может достичь полуметра. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"За минувшие сутки в Москве выпало 3 мм осадков, а сугробы на опорной метеостанции ВДНХ выросли на 5 см - с 39 до 44 см. Высота снежного покрова на других столичных метеостанциях составляет: Балчуг - 38 см, МГУ - 47 см, Тушино - 53 см", - написал он.

Тишковец добавил, что в столичном регионе за предстоящую неделю выпадет 10-12 мм осадков от месячной нормы и высота снежного покрова в Москве впервые в сезоне достигнет полуметровой высоты.

Синоптик подчеркнул, что в Подмосковье большая часть осадков выпала в Черустях - 52 см, Волоколамске - 50 см, Коломне - 46 см, Клину и Дмитрове - 45 см.