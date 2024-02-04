В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, восстановительные работы также ведут на всех территориях Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Восстановление многоквартирных домов в Мариуполе Донецкой Народной Республике практически завершилось, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Полумиллионный город [Мариуполь], который был достаточно сильно поврежден. Но уже практически все многоквартирные дома восстановлены", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что наряду с восстановлением жилого фонда, ведется работа над обеспечением теплом, восстановлением дорожной инфраструктуры и облагораживанием общественных территорий.

Хуснуллин отметил, что восстановительные работы ведутся на всех территориях Донбасса и Новороссии.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.