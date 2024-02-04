Хуснуллин заявил, что стройка в Лисичанске продолжится несмотря ни на что

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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Восстановление и строительство жилья и социальных объектов в Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжится несмотря ни на что. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Мы видим, что [восстановление Лисичанска] у нас получается, что люди возвращаются несмотря ни на что. Вчера вот в Лисичанске по хлебопекарне ударили - несколько погибших, несколько раненых. 106 тыс. человек живут сейчас в Лисичанске - мужественные люди. <...> Люди живут, идут ремонты, идут стройки, идет восстановление несмотря ни на что. Поэтому я думаю, что у нас все получится", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что, согласно задачам, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством страны, к 2030 году необходимо привести все направления жизнедеятельности в Донбассе и Новороссии к среднероссийскому уровню. "Это означает, что Донецк должен добавить объем строительства в пять раз, Запорожье и Херсон - в 10 и 12 раз добавить объем, если говорить про стройки. И так про каждый регион", - пояснил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.