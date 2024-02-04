Греческие фермеры заблокировали дороги на севере страны

Они требуют от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для сельского хозяйства и более дешевого горючего, а также дополнительных субсидий

АФИНЫ, 4 февраля. /ТАСС/. Греческие фермеры блокируют некоторые дороги на севере страны, требуя от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для сельского хозяйства и более дешевого горючего, а также дополнительных субсидий. Об этом сообщает телеканал Skai.

Фермеры, в частности, заблокировали 120 тракторами автодорогу Салоники - Неа-Муданья в обоих направлениях как минимум до 20:00 по местному времени (21:00 мск) в знак протеста против недостаточных, по их мнению, мер поддержки отрасли, объявленных правительством. На понедельник запланирована поездка фермеров на тракторах к зданию Министерства по делам Македонии и Фракии в Салониках, куда они хотят доставить петицию со своими требованиями. Во вторник забастовочные комитеты фермеров примут решение о дальнейшем ходе своих акций протеста на собрании в городе Никея (область Лариса).

С 1 февраля фермеры припарковали 300 тракторов у Международного выставочного центра Салоник, где проходит сельскохозяйственная выставка Agrotica. Она закрывается в воскресенье, и протестующие постепенно начинает вывод тракторов от нее для усиления блоков на автодорогах в северной Греции.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что для правительства не существует "фермерского фронта". "Единственный фронт, который есть у правительства, - это проблемы, с которыми сталкиваются люди в секторе первичного производства. Мы прислушиваемся к ним, уважаем их и постоянно принимаем меры для их поддержки, признавая их тревогу за завтрашний день из-за увеличения производственных затрат в результате энергетического и климатического кризисов, а также из-за сильных геополитических потрясений, которые негативно влияют на продовольственный сектор целом", - цитирует премьера газета Kathimerini. "Именно поэтому с 2019 года мы снизили ставки налогов и тарифы страхования, дали стимулы для дальнейшего снижения налогообложения для кооперативов и активировали меру по возврату акциза на горючее на 2022 и 2023 годы. Также мы снизили НДС на корма для животных, удобрения и сельскохозяйственную технику, а также компенсировали значительный рост цен на электроэнергию. Общая сумма компенсаций из фондов Греческой организации сельскохозяйственного страхования с 2019 года по настоящее время превышает €1 млрд", - подчеркнул Мицотакис.