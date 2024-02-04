Аэропорт Архангельска в 2,5 раза увеличит количество направлений в 2024 году

Как уточнил губернатор области Александр Цыбульский, планируется запустить авиасообщение по 15 маршрутам, три из которых международные

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Архангельска "Талаги" увеличит количество направлений для полетов в 2,5 раза после реконструкции аэропорта, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"В этом году у нас шесть направлений полетов, до лета их количество увеличится в 2,5 раза, будет 15 направлений, <...> в том числе три международных рейса", - сказал Цыбульский.

Он отметил, что увеличить количество авианаправлений в Архангельске удалось, в том числе и благодаря реконструкции аэропорта, которая была проведена за семь месяцев - с мая по декабрь 2023 года. Глава Поморья ожидает также и увеличения количества туристов, посещающих регион.

"У нас по прошлому году практически удвоилось количество туристов, приехавших в Архангельскую область - с 250 тыс. до 750 тыс. человек. Новый аэропорт открывает для нас очень много новых возможностей. Архангельская область - это и самый северный космодром, первый российский порт, три национальных уникальных парка, включая парк "Арктика", который находится на Новой Земле и архипелаге Земля Франца-Иосифа, это более 1,2 тыс. сохраненных объектов деревянного зодчества", - подчеркнул Цыбульский.

Реконструкция международного аэропорта "Архангельск" была проведена за семь месяцев 2023 года. Была капитально отремонтирована взлетно-посадочная полоса, обновлен терминал. Главная цель проведенных работ - увеличение пропускной способности аэропорта, обеспечении соответствия взлетно-посадочной полосы и других объектов аэродромной инфраструктуры современным требованиям к безопасности полетов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.