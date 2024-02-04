В России не планируют переводить объекты ЖКХ полностью в госсобственность

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, для модернизации ЖКХ в регионах в настоящее время, в частности, работают инвестиционные бюджетные кредиты

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует передавать объекты ЖКХ полностью в государственную собственность. Об этом журналистам в кулуарах выставки-форума "Россия" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Если сегодня работают коллеги плохо или хорошо, но есть штаты и люди, почему мы считаем, муниципалитет взяв [объект ЖКХ] точно будет управлять лучше? - Не факт. <...> Сказать, что, давайте, все перераспределим на уровень муниципального, регионального или федерального - нет, такого не будет", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что, когда для разрешения сложной ситуации с объектом ЖКХ требуются "неординарные меры", то к этой работе привлекается прокуратура. Однако, по его словам, причины накопления проблем в ЖКХ не исчерпываются такими случаями. "Перекосы в тарифах, где-то несовершенство законодательства привело к тому, что у нас пока количество ветшающих сетей в процентном соотношении больше, чем мы ремонтируем и строим. Этот тренд у нас пока сохраняется", - отметил вице-премьер.

Хуснуллин напомнил, что для модернизации ЖКХ в регионах сейчас работают несколько инструментов: инвестиционные бюджетные кредиты, специальные казначейские кредиты по 3% на 15 лет, прямые средства в рамках инфраструктурного меню. Он выразил надежду, что в 2024-2025 годах за счет этих мер удастся переломить отрицательный тренд ветшания ЖКХ.