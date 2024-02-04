Президент Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ЛНР

Аслан Бжания отметил, что республика скорбит вместе с российским народом

СУХУМ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате ракетного удара ВСУ по Лисичанску и отметил, что республика скорбит вместе с российским народом. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью 28 мирных жителей в городе Лисичанске. Разделяю вашу боль и выражаю соболезнования семьям погибших. Народ Абхазии скорбит вместе с Луганской Народной Республикой и всем российским народом. Хочется верить, что подобные трагические события никогда не повторятся", - говорится в телеграмме Бжании.

Президент Абхазии также выразил соболезнования главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику.

В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, среди них один ребенок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек. Глава республики Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах удара.