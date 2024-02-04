Выставку-форум "Россия" за три месяца работы посетили 6 млн человек

Шестимиллионный посетитель получил в подарок поездку в Салехард на День оленевода

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международная выставка-форум "Россия" через три месяца после открытия приняла своего шестимиллионного посетителя. В подарок он получил поездку в Салехард на День оленевода, сообщили в дирекции выставки.

"Спустя три месяца после открытия Международная выставка-форум "Россия" приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы", - говорится в сообщении.

На выставку Ершов приехал вместе с женой Ириной и детьми - 11-летним Егором и шестилетней Лизой. В Москве семья живет четыре года, до этого они жили в Красноярском крае и Хакасии. Дмитрий - уроженец Забайкальского края, работает в финансовой сфере.

Как отметила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, шестимиллионный посетитель пришел на выставку в особый день - ровно спустя три месяца после ее открытия. "Гости получили подарок от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа - поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьей пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников", - сообщили в дирекции.

По словам замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяны Бучковой, семью Ершовых ожидает насыщенная программа - они смогут посмотреть на гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробовать местные блюда и увидеть красоты Арктики. Как отметила генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова, шестимиллионный посетитель пришел на выставку в особый день - ровно спустя три месяца после ее открытия.