Итальянский нейрохирург раскритиковал мозговой имплант Маска

По словам Серджо Канаверо, предложенная бизнесменом модель не только устаревшая, но и служит совсем иным, чем было заявлено, целям

РИМ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский нейрохирург, занимающийся вопросами трансплантации головного мозга, Серджо Канаверо считает вживление импланта в мозг человека, о котором объявил Илон Маск, псевдоновостью. Он полагает, что предложенная бизнесменом модель не только устаревшая, но и служит совсем иным, чем было заявлено, целям.

"То, о чем говорит Маск, уже давно существует и практикуется, например, в Швейцарии. Это - коммерческий трюк, воплощение мечты о попадании в виртуальную реальность и управления ей", - заявил исследователь в беседе с корреспондентом ТАСС. Канаверо отметил, что моторику людей с парализованными конечностями уже научились восстановить. "Технология Маска, у которой есть аналоги, не восстанавливает сенсорные функции организма, в том числе сексуальные и вегетативные. Это предполагает присоединение тысячи минипроводов, а это в свою очередь грозит инфекциями и кровоизлияниями", - пояснил он. Канаверо убежден, что такой метод нельзя использовать в качестве лечения парализованных больных.

Он на протяжении многих лет занимается вопросами трансплантологии. Сначала он изучал возможности пересадки головы, однако сейчас, по его словам, он перешел к вопросу пересадки головного мозга. В обоих случаях основной задачей является присоединение спинного мозга. "Только это позволяет восстанавливать не только моторику, но и чувствительность, и это самое сложное", - сказал он. Итальянский специалист указал, что в России в Ставропольском государственном медицинском университете совместно с клиникой нейрохирургии ФГБУ "НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского" нейрохирурги провели удачный эксперимент по пересадке спинного мозга на свиньях. Результаты пилотного исследования "ПЭГ-хитозан (Нейрохирурги-ПЭГ) индуцировал восстановление двигательнойфункции после полной перерезки дорсального отдела спинного мозга у свиней" были опубликованы в декабре прошлого гола на профильном портале "Международная нейрохирургия" (Surgical Neurology International). По мнению итальянца, это реальная неинвазивная альтернатива технологии Маска.

Об объявлении Neuralink

Нейротехнологическая компания Маска Neuralink 28 января впервые вживила имплант в мозг человека. Предприниматель объявил, что первый продукт Neuralink называется Telepathy. Он позволяет человеку управлять телефоном и компьютером силой мысли. По его заявлению, технология должна позволить людям, утратившим контроль над своими конечностями, вернуть подвижность.

В Италии специалисты в области нейрохирургии в целом с большой настороженностью отнеслись к заявлению Маска, отметив, что судить о результатах проведенных исследований сложно, поскольку нет научных публикаций и отчетов. Многие указали на риски кровоизлияний и инфекций при вживлении инородных тел.

Канаверо получил известность после того, как собирался провести операцию по пересадке головы россиянину Валерию Спиридонову, страдавшему от врожденной спинальной мышечной атрофии. Несмотря на то, что итальянец представлял результаты своих исследований на достаточно престижных и авторитетных профессиональных фурмах, его работа всегда вызывала критику с точки зрения медицинской этики. Какое-то время он работал в Китае, а также всегда сотрудничал с российскими специалистами и продолжает внимательно следить за их исследованиями, называя их передовыми. В настоящее время он, по собственным словам, участвует в крупном американском проекте, продолжая исследования о пересадке головного мозга. Он убежден, что это возможно и должно служить продлению жизни.