В Венгеро-российском обществе культуры и дружбы надеются на установление мира на Украине

Председатель общества Дьёрдь Гилиан отметил, что украинский конфликт отразился на политических, экономических и культурных контактах между Москвой и Будапештом

БУДАПЕШТ, 4 февраля. /ТАСС/. Конфликт на Украине негативно отразился на политических, экономических и культурных контактах между Венгрией и Россией, но ситуация, безусловно, должна улучшиться в случае восстановления мира. Такое мнение высказал председатель Венгеро-российского общества культуры и дружбы, бывший посол в Москве Дьёрдь Гилиан в интервью корреспонденту ТАСС по случаю 90-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Конечно, война, бушующая сейчас на территории соседней страны, находящейся к востоку от Венгрии, негативно повлияла на более широкие - идеологические и политические - условия распространения культуры и культурных связей, которые находятся вне компетенции нашего общества. Однако в ходе нашей деятельности, которая не является реализацией большой политики, а представляет собой один из аспектов народной дипломатии, мы обнаруживаем, что среди участников наших мероприятий есть явная надежда на прекращение войны и восстановление мирной жизни, которая необходима для выполнения нашей культурной и гуманитарной миссии", - отметил Гилиан.

Он рассказал, что Венгеро-российское общество культуры и дружбы ежегодно проводит до 20 различных крупных мероприятий, включая концерты, литературные вечера, встречи с писателями, лекции о живописи, экскурсии по историческим местам. Общество не занимается политической деятельностью и существует на членские взносы, не получая материальной поддержки от государства.

История общества

Предшественник нынешней организации - Венгеро-советское общество культуры - появилось 9 июня 1945 года. В числе его создателей были такие представители венгерской науки и культуры, как лауреат Нобелевской премии биохимик Альберт Сент-Дьёрди (1893-1986), всемирно известный композитор Золтан Кодай (1882-1967), физик Золтан Бай (1900-1992), писатель Лайош Зилахи (1891-1974). "После окончания Второй мировой войны и освобождения Венгрии от фашизма Советской армией они считали, что население страны должно познакомиться с традиционными культурными и научными ценностями России и новыми техническими достижениями Советского Союза", - сказал Гилиан.

"В 1990 году уже в других общественно-политических условиях в Венгрии наше общество возобновило именно ту культурно-просветительскую работу, которую в 1945 году начали наши предшественники", - сообщил бывший посол, работавший в Москве в 2008-2010 годах. По его словам, эти усилия направлены как на распространение русской классической и современной культуры, так и на "ознакомление российских партнеров с жизнью и достижениями сегодняшней Венгрии". "При этом все больше фокусируем свою деятельность на повышение интереса молодежи к русской культуре и стараемся вовлечь молодых людей в культурные связи с народами на постсоветском пространстве", - добавил Гилиан.

Дипломатические отношения между СССР и Венгрией были установлены 4 февраля 1934 года. В июне 1941 года они были прерваны в связи со вступлением Венгрии в войну на стороне фашистской Германии, а 25 сентября 1945 года возобновлены. Дипотношения между Россией и Венгрией были установлены 6 декабря 1991 года, тогда же был подписан договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя странами.