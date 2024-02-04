Песков: Путин сам ездит за рулем по территории своей резиденции в Константиновском дворце

По словам пресс-секретаря президента, российский лидер "делает это оперативно"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин самостоятельно садится за руль, передвигаясь по территории своей петербургской резиденции - Константиновского дворца, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"По территории дворца Путин сам ездит, делает это оперативно", - сообщил Песков журналисту Павлу Зарубину. При этом, по словам представителя Кремля, это не вызывает проблем с организацией охраны главы государства: "Сам президент это говорит, сам садится за руль. Все в службе безопасности [президента ФСО РФ] знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях".

Не возникло необходимости в каком-то особом подходе со стороны охраны, и когда Путин был за рулем автомобиля во время поездки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по территории Константиновского дворца 28 января. "Все-таки они передвигались по территории комплекса, - обратил внимание Песков. - Они не выезжали на дороги общего пользования. Там, конечно, могло бы доставить очень много дискомфорта жителям Санкт-Петербурга и гостям Северной столицы. Там и без этого пробки большие".

Лукашенко был с визитом в России 27-29 января. Российский и белорусский президенты вместе участвовали в мероприятиях в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, а также провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии.

Путин сам за рулем ездит и по другим резиденциям, а также во время рабочих поездок. В частности, в свой день рождения в прошлом году он прокатил на внедорожнике Aurus по территории Ново-Огарево президентов Казахстана и Узбекистана. Путин ранее также рассказывал, что ездит по своей подмосковной резиденции на электромобилях и почти не чувствует разницы с машинами с двигателем внутреннего сгорания.